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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в четверг выйдут в открытый космос с борта МКС для подготовки к переносу радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA.

По данным "Роскосмоса", Прокопьеву и Петелину в рамках внекорабельной деятельности (ВКД-55) предстоит установить адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры и демонтировать шесть стяжек транспортного крепления с дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Рассвет".

Также в ходе работ космонавты установят блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтируют средства крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука".

По плану, космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17:20 по Москве. Расчетная продолжительность выхода - 6 часов 40 минут.

1 сентября Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж МКС совершит пять выходов в открытый космос, первые работы в космосе запланированы на 17 ноября.

19 октября космонавт Анна Кикина, которая во время экспедиции на МКС будет оператором ERA, сообщала, что в рамках ВКД-56 и ВКД-57 планируется впервые задействовать европейский манипулятор.

Ранее в NASA сообщали, что российский экипаж МКС до конца года проведет четыре выхода в открытый космос. По данным американского космического агентства, космонавты проведут работы в космосе 17 и 25 ноября, а также 6 и 22 декабря.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Сергей Прокопьев Дмитрий Петелин
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