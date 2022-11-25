Выход космонавтов РФ на МКС в открытый космос отменен из-за проблем со скафандром

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В ходе подготовки российских космонавтов на Международной космической станции к выходу в открытый космос была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров, принято решение об отмене работ, сообщили в "Роскосмосе".

"При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются", - сообщили в пресс-службе.

"Дата следующего выхода будет определена после анализа причин отмены сегодняшнего выхода", - сказали в госкорпорации.

Как сообщалось, космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в пятницу должны были выйти в открытый космос с борта МКС для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые задействовать европейский манипулятор ERA.