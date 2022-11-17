КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - КНДР запустила баллистическую ракету неопознанного типа в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
По данным издания, объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил о запуске.
Запуск ракеты произошел после того, как Север предупредил, что предпримет "более ожесточенные" военные действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания в отношении КНДР.
Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету малой дальности 9 ноября.