Южная Корея и США провели консультации по противоракетной обороне

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Южная Корея и США провели первое заседание рабочей группы по борьбе с ракетами (CMWG) на фоне усиления напряженности, вызванной ракетными запусками КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на минобороны РК.

"Посредством этого консультативного органа Южная Корея и США укрепят механизм сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран для подготовки к усиливающимся северокорейским ракетным угрозам", - цитирует агентство сообщение министерства.

Отмечается, что план запуска рабочей группы был одобрен в ходе ежегодных переговоров министров обороны двух стран на консультативной встрече по вопросам безопасности в Вашингтоне (округ Колумбия) 3 ноября.

Днем ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море.

Запуск ракеты произошел после того, как Север предупредил, что предпримет более жесткие действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания КНДР.