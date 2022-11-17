Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР баллистической ракеты малой дальности

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила одну баллистическую ракету малой дальности в Японское море в четверг, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что запуск произошел из района Вонсан в провинции Канвондо в 10:48 (4:48 по Москве).

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении военных.

Они добавили, что работают с американскими военными над сбором и анализом информации.

Запуск ракеты произошел после того, как Север предупредил, что предпримет более жесткие действия, если США будут придерживаться своей кампании по усилению расширенного сдерживания в отношении КНДР.

Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету малой дальности 9 ноября.