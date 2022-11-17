Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев вырос на 37%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР в четверг.

По его словам, импорт из России в Китай составил $4,7 млрд, экспорт из Китая – $1,8 млрд "с увеличением на 39%".

При этом он особо отметил развитие сотрудничества в сфере производства и поставок сои. В настоящее время в ряде регионов РФ организовано экспериментальное выращивание 71 сорта сои из Китая. Всего для этих целей было поставлено 6 партий.

Кроме того, Ху Чуньхуа заявил, что стороны договариваются о поставках морепродуктов и расширении торговли мясом птицы. Он также отметил восстановление Россией поставок из Китая семечковых, косточковых и цитрусовых культур.