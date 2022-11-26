Эксперты РСМД сделали вывод о дальнейшем углублении партнерства России и Китая

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Заинтересованность Москвы и Пекина в углублении двустороннего стратегического партнерства будет усиливаться в условиях сохранения тенденции на обострение противоречий между США и Китаем, считают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД).

"В американо-китайских отношениях в складывающихся условиях, скорее всего, сохранится тенденция на обострение двустороннего конфликта. В этой связи можно ожидать дальнейшее фронтальное усиление противоречий в ключевых сферах соперничества между двумя странами", - говорится в докладе "Перспективы внешней политики США в отношении Китая: значение для России".

В нем отмечается, что "с развитием этой тенденции Китай и Россия все в большей степени будут заинтересованы в углублении двустороннего стратегического партнерства с целью, с одной стороны, компенсировать нарастающие политические и экономические издержки, а с другой - выстраивания альтернативной, без участия Запада, системы международных институтов, организаций и объединений для взаимодействия с партнерами".

В РСМД полагают, что "риски и возможности для России связаны как с потенциальным исходом противостояния США и Китая в плане реконфигурации мирового порядка, так и с влиянием процессов адаптации Китая и России к западному давлению в рамках российско-китайских отношений".

По мнению авторов доклада, "в данном контексте развитие стратегического партнерства между КНР и Россией представляет взаимный и системный интерес, но, вместе с тем, в условиях адаптации России к новым реалиям для нее сохраняются риски усиления асимметрии в пользу Китая, в частности в экономическом, технологическом, демографическом аспектах".

В докладе также отмечается, что санкционные меры США в отношении Китая "по масштабу и интенсивности значительно уступают мерам против России, однако они имеют тенденцию к расширению".

"Китай, как и Россия, сталкивается с негативными последствиями экспортных ограничений и финансовых санкций, в связи с чем представляется разумным продолжить дальнейшее развитие системы расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле и использования национальных платежных систем", - считают в РСМД.

По мнению экспертов, в связи с "американо-китайским соперничеством в сфере высоких технологий для России, ввиду ухода с национального рынка ряда западных IT-корпораций, возрастают риски постепенного формирования чрезмерной зависимости от китайских производителей и технологий".

"В этом плане важно создавать альтернативную технологическую платформу, инвестируя в развитие собственных инновационных разработок и поддерживая уже существующих производителей. Способствовать развитию российской высокотехнологической отрасли может диверсификация поставок необходимого оборудования и компонентов через расширение кооперации с дружественными государствами", - подчеркивается в докладе.

Вместе с тем, в РСМД отмечают, что "нарастание конфронтации в международных отношениях повышает вероятность гонки вооружений в области неядерных систем, особенно между США и Китаем".

"Россия в силу нацеленности США на стратегическое соперничество с КНР и достигнутого задела по ряду передовых видов вооружений, в первую очередь, гиперзвуковых, в меньшей степени подвержена этому риску", - считают авторы доклада.