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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Amazon подтвердил планы по сокращению штата

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский онлайн-ритейлер Amazon.com официально подтвердил планы сокращения числа сотрудников в сервисном бизнесе и в подразделении, где разрабатываются устройства, включая голосовой помощник Alexa, сообщает MarketWatch.

Старший вице-президент по устройствам и услугам Дэйв Лимп написал на корпоративном сайте компании, что Amazon "консолидирует некоторые команды и программы". Это означает, что "некоторые должности больше не потребуются", сказал он, не уточнив при этом, какое число сотрудников будет затронуто.

"Мы уведомили затронутых этим сотрудников и будем продолжать тесно сотрудничать с каждым из них, оказывать им поддержку, в том числе помогать в поиске новой работы, - сказал Лимп. "В случаях, когда сотрудники не смогут найти новое место в компании", Amazon предоставит "выходное пособие, переходные льготы и поддержку внешнего трудоустройства", добавил он.

Ранее на этой неделе американские СМИ писали о том, что Amazon может уволить до 10 тыс. сотрудников, и это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании.

Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,54 млн человек.

Над Alexa работают свыше 10 тыс. сотрудников, при этом подразделение по выпуску устройств в целом в течение нескольких лет фиксировало операционный убыток в размере более $5 млрд в год, свидетельствуют внутренние документы, оказавшиеся в распоряжении The Wall Street Journal.

Котировки акций Amazon снижаются на 0,6% в ходе торгов в четверг. Рыночная стоимость ритейлера с начала текущего года упала почти на 42% (до $1,01 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 28,5%.

Amazon
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