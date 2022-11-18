Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Сотрудников Amazon предупредили о дальнейшем сокращении штата в 2023 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году, сообщает MarketWatch.

Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявил о сокращении рабочих мест в подразделениях по производству устройств и книжном бизнесе, в дальнейшем увольнения пройдут и в других отделах.

"Наш ежегодный процесс планирования продолжается до нового года, а это означает, что будет больше сокращений рабочих мест, поскольку руководители продолжают вносить коррективы, - сказал он. - Эти решения будут доведены до сведения затронутых сотрудников и организаций в начале 2023 года".

CEO не знает, "сколько именно других позиций будет затронуто", но сокращения затронут магазины и подразделение технологических решений.

Джасси, который стал руководителем Amazon в июле 2021 года, заявил, что "без сомнения" сокращение штата стало "самым трудным решением, которое мы приняли" с тех пор, как он пришел на эту должность. "Я или кто-либо из лидеров, принимающих эти решения, не упускают из виду, что это не просто позиции, которые мы устраняем, а люди с эмоциями, амбициями и обязанностями, на жизнь которых это окажет влияние", - сказал он.

Ранее на этой неделе The New York Times писала, что Amazon может уволить до 10 тысяч сотрудников, и это станет крупнейшим сокращением штата в истории компании. Затем планы об уменьшении числа рабочих мест подтвердили официальные представители компании, без указания точного числа.

Глобальный штат компании насчитывает порядка 1,54 млн человек.

С начала 2022 года рыночная капитализация Amazon упала более чем на 43% (до $991 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 29%.

Amazon Энди Джасси США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры до лета опробует виртуальные соцкарты для проезда в транспорте

Депутаты предложили разрешить майнерам продавать в России добытую криптовалюту

Депутаты предложили разрешить майнерам продавать в России добытую криптовалюту

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов провайдера "Дом.ру"

Минцифры закрыло онлайн-сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Курс биткойна упал до минимума за 2 года на новости о банкротстве FTX

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для переезда сайтов СМИ в публичные "облака"

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября

Онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });