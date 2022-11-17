Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск определился со своим преемником на посту главы Tesla Inc, заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

Мердок выступал в суде штата Делавэр, где рассматривается дело по иску акционеров Tesla к Маску в связи с крупным объемом вознаграждения в виде акций, полученного миллиардером в 2018 году, пишет газета Financial Times.

Отвечая на просьбу адвоката истцов подтвердить, что Маск никогда не называл кого-либо в качестве своего потенциального преемника на посту главы Tesla, Мердок ответил: "Вообще-то, он называл". Это, по его словам, произошло "в последние несколько месяцев".

Мердок не назвал имени, о котором говорил Маск.

Еще в прошлом году глава Tesla заявлял, что не думает о преемнике.

Давний друг Маска Антонио Грасиас, входивший в совет директоров Tesla с 2007 по 2021 год, заявил, что обсуждалась возможность нахождения "CEO-администратора", который отвечал бы за продажи, финансы и кадры, в то время как Маск мог бы сфокусироваться на развитии продуктов.

Акционеры Tesla пытаются оспорить в суде решение компании выделить Маску опционы на акции на сумму $50 млрд в 2018 году, поскольку миллиардер публично заявлял о намерении сохранять "активную вовлеченность в бизнес Tesla в течение всей оставшейся жизни".

Акции Tesla теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 45%.