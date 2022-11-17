Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla
Фото: Long Wei/VCG via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск определился со своим преемником на посту главы Tesla Inc, заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

Мердок выступал в суде штата Делавэр, где рассматривается дело по иску акционеров Tesla к Маску в связи с крупным объемом вознаграждения в виде акций, полученного миллиардером в 2018 году, пишет газета Financial Times.

Отвечая на просьбу адвоката истцов подтвердить, что Маск никогда не называл кого-либо в качестве своего потенциального преемника на посту главы Tesla, Мердок ответил: "Вообще-то, он называл". Это, по его словам, произошло "в последние несколько месяцев".

Мердок не назвал имени, о котором говорил Маск.

Еще в прошлом году глава Tesla заявлял, что не думает о преемнике.

Давний друг Маска Антонио Грасиас, входивший в совет директоров Tesla с 2007 по 2021 год, заявил, что обсуждалась возможность нахождения "CEO-администратора", который отвечал бы за продажи, финансы и кадры, в то время как Маск мог бы сфокусироваться на развитии продуктов.

Акционеры Tesla пытаются оспорить в суде решение компании выделить Маску опционы на акции на сумму $50 млрд в 2018 году, поскольку миллиардер публично заявлял о намерении сохранять "активную вовлеченность в бизнес Tesla в течение всей оставшейся жизни".

Акции Tesla теряют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 45%.

Tesla Илон Маск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

McDonald's в Казахстане с 18 ноября закроет рестораны из-за проблем с поставками

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней

Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки" еще на 120 дней

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Генсек ООН сообщил о согласии всех сторон продлить "зерновую сделку"

Что случилось этой ночью: четверг, 17 ноября

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Российские космонавты начинают серию выходов в открытый космос

Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });