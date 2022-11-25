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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Tesla отзывает 80 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с ПО и ремнями безопасности

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Tesla Inc отзывает 80 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности, сообщает Market Watch со ссылкой на Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR).

Порядка 67,7 тыс. автомобилей Model S и Model X, произведенных за пределами КНР, отзываются в связи с проблемами в ПО, которые могут привести к некорректной работе аккумулятора.

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Кроме того, Tesla отзовет 2,74 тыс. импортированных машин Model 3 и 10,127 тыс. автомобилей этой же модели, произведенных в Китае. В этом случае отзыв связан с необходимостью корректировки ремней безопасности.

План отзыва автомобилей был направлен Tesla на рассмотрение SAMR, сообщил регулятор в пятницу.

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США на прошлой неделе сообщило, что Tesla отзовет более 300 тыс. автомобилей из-за неисправных задних фар.

Акции Tesla подешевели на 48% с начала текущего года.

Tesla Китай
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