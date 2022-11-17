Молдавия выделила $261 млн на компенсацию расходов потребителей на энергоресурсы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Поддержка потребителей в Молдавии будет осуществляться посредством государственной программы компенсации расходов на энергоресурсы в объеме свыше 5 млрд леев (порядка $261,4 млн по текущему курсу) в период ноябрь 2022 года - март 2023 года, сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, компенсации бытовым потребителям будут выплачиваться на максимальный объем в 180 кубометров потребленного газа в месяц. Все потребители поделены на четыре категории в зависимости от доходов и расходов на энергоресурсы. Компенсации также предусмотрены на оплату услуг централизованного отопления и электроэнергии.

На получение компенсаций подано 645 тыс. запросов.

Как сообщалось, Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) Молдавии в начале ноября приняло решение повысить тарифы на электроэнергию для потребителей в Молдавии: для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) – на 51%, с 3,15 лея до 4,77 лея за кВт.ч, для клиентов госкомпании FEE Nord (обслуживает север Молдавии) - на 50%, с 3,21 лея до 4,81 лея за кВт.ч. Это было четвертое повышение тарифа на электроэнергию в Молдавии в 2022 году.

Сообщалось также, что ряд потребителей рассчитывал на снижение тарифа на газ, в связи с тем, что в октябре в соответствии с новой формулой цена газа для Молдавии существенно снизилась по сравнению с сентябрьской. Однако глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что цена газа для потребителей Молдавии не может быть снижена "по двум объективным причинам". По его данным, в своих расчетах регулятор исходил из среднегодового тарифа в $926,94 за 1 тыс. кубометров, что на $146,8 меньше, чем цена закупки в октябре ($1073,73). В качестве следующей причины он назвал включение агентством в действующий с 1 октября тариф накопленные предприятием с января по сентябрь текущего года тарифные отклонения в размере 1 млн 817,5 тыс. леев (около $95 тыс.), накопленные.

"Принятый тариф позволяет не только компенсировать затраты предприятия, но и не накапливать новые отклонения, которые неизбежно приведут к новому росту цены для потребителей", - подчеркнул глава "Молдовагаза".

Договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" вступил в силу с 1 ноября 2022 года. Согласно договору, цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдавии определяется по специальной формуле. Цена составила $450 за 1 тыс. кубометров в ноябре 2021 года, $550 - в декабре, $647 - в январе 2022 года, $564 - в феврале, $547 - в марте, $1193 - в апреле, $920 - в мае, $880 - в июне, $980 - в июле, $1458,5 - в августе, $1883 - в сентябре, $1078 - в октябре. Как сообщал глава правления "Молдовагаза", предварительная стоимость энергоносителя в ноябре составит для компании $821,58 за тыс. кубометров.

Официальный курс на 17 ноября - 19,1281 лея/$1/.