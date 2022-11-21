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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Молдавия увеличила запасы газа почти на 20%, до 187 млн кубометров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия на прошлой неделе закупила 30 млн кубометров газа, доведя общие запасы "голубого топлива" до 187 млн кубометров, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Таким образом, объем запасов увеличился почти на 20%.

По оценке вице-премьера, этих запасов хватит Молдавии на 1 месяц и 3 недели потребления в зимний период.

Говоря о других мерах энергетической безопасности, Спыну отметил, что госпредприятие Termoelectrica (поставщик услуг центрального отопления в Кишиневе) пополняет свои запасы мазута, а Агентство материальных резервов впервые за много лет сформировало запасы угля на 100% от плана.

Спыну также отметил, что Молдавия три недели закупает электроэнергию на бирже в Румынии, но планирует начать закупку и на других рынках, в частности в Болгарии.

В Молдавии в октябре усилился энергетический кризис после сокращения "Газпромом" поставок газа на 30% и прекращения Украиной экспорта электроэнергии. Молдавия стала активно закупать газ для хранения в подземных хранилищах в Румынии и на Украине (собственных хранилищ в стране нет).

В ноябре "Газпром" поставляет Молдавии 5,7 млн кубометров газа в сутки из необходимых стране 11 млн кубометров. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии.

С 1 ноября Кишинев покупает недостающий объем электроэнергии (около 80%) в Румынии.

Евросоюз обещает выделить Молдавии 250 млн евро на преодоление энергетического кризиса. Средства будут доступны Кишиневу с января 2023 года.

Молдавия Андрей Спыну Termoelectrica Кишинев Румыния Болгария Energocom Молдавская ГРЭС Евросоюз
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