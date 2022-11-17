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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин начали выход в открытый космос с борта МКС для подготовки к переносу радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA.

Космонавты в 17:41 открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос".

Продолжительность выхода, как планируется, составит 6 часов 40 минут.

По данным "Роскосмоса", Прокопьеву и Петелину в рамках внекорабельной деятельности (ВКД-55) предстоит установить адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры и демонтировать шесть стяжек транспортного крепления с дополнительного радиационного теплообменника на модуле "Рассвет".

Также в ходе работ космонавты установят блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтируют средства крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука".

Для Прокопьева этот выход станет третьим в космической карьере, для Петелина – первым.

Роскосмос
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