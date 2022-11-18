Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Российские космонавты успешно завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

В 00:01 мск космонавты закрыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Продолжительность выхода составила 6 часов 25 минут. Экипаж подготовил радиационный теплообменник к переносу с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

Прокопьев и Петелин в рамках внекорабельной деятельности (ВКД-55) установили адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры, стравили консервационное давление азота, вакуумировали гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника и демонтировали шесть стяжек с него на модуле "Рассвет".

Также космонавты установили блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтировали средства крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука".

Выход космонавтов в открытый космос начался в четверг в 17:41 мск - Прокопьев и Петелин открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Для Прокопьева данный выход стал третьим в космической карьере, для Петелина - первым.

1 сентября Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж МКС совершит пять выходов в открытый космос.

19 октября космонавт Анна Кикина, которая во время экспедиции на МКС будет оператором ERA, сообщала, что в рамках ВКД-56 и ВКД-57 планируется впервые задействовать европейский манипулятор.

Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей

Brent подешевела до $90,8 за баррель на снижении геополитической напряженности

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Источник сообщил, что приговоренных по делу MH17 россиян Нидерландам не выдадут

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Финляндия пообещала Украине рекордный по объему пакет военной помощи

В Эстонии отклонили законопроект о запрете использовать русский язык в публичном пространстве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });