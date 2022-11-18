Российские космонавты успешно завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

В 00:01 мск космонавты закрыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Продолжительность выхода составила 6 часов 25 минут. Экипаж подготовил радиационный теплообменник к переносу с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA.

Прокопьев и Петелин в рамках внекорабельной деятельности (ВКД-55) установили адаптер грузовой стрелы на узле захвата FRGF шлюзовой камеры, стравили консервационное давление азота, вакуумировали гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника и демонтировали шесть стяжек с него на модуле "Рассвет".

Также космонавты установили блокиратор на грузовой стреле ГСтМ-2 и смонтировали средства крепления крупногабаритных объектов на модуле "Наука".

Выход космонавтов в открытый космос начался в четверг в 17:41 мск - Прокопьев и Петелин открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Для Прокопьева данный выход стал третьим в космической карьере, для Петелина - первым.

1 сентября Прокопьев сообщал, что действующий российский экипаж МКС совершит пять выходов в открытый космос.

19 октября космонавт Анна Кикина, которая во время экспедиции на МКС будет оператором ERA, сообщала, что в рамках ВКД-56 и ВКД-57 планируется впервые задействовать европейский манипулятор.