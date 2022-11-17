Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Microsoft считает Китай и Индию перспективными рынками для создания дата-центров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp считает Азию перспективным рынком для строительства дата-центров, заявил главный исполнительный директор Сатья Наделла в интервью CNBC.

По его словам, компания планирует создавать дата-центры по всему миру, и на данный момент инвестирует по крайней мере в 11 регионов.

"Мы полностью привержены работе в азиатских странах, включая Китай", - сказал он.

Индийский рынок, по словам Наделлы, также имеет "огромные перспективы роста" для Microsoft, учитывая, что в стране существует значительный спрос на разработку новых облачных приложений. "Инновационные компании в Индии, являются они крупными конгломератами или стартапами, используют облачные технологии в сфере искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность создавать сервисы, популярные как внутри страны, так и по всему миру", - отметил главный исполнительный директор.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Microsoft дополнительные сокращения рабочих мест в условиях замедления темпов экономического роста в мире, Наделла сказал, что ни одна отрасль не застрахована от экономических проблем, и "всем приходится управлять расходами должным образом". "Мы стремимся добиться того, чтобы наши операционные расходы и темпы роста выручки были сопоставимыми", - отметил он.

В прошлом месяце Microsoft объявила о планах сокращения менее 1% рабочих мест.

Акции компании теряют в цене 0,7% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 29%.

Microsoft Китай Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Суд Гааги заочно приговорил троих к пожизненному заключению по делу о крушении MH17

Clearstream будет взимать 10% комиссии по рублевым остаткам на клиентских счетах

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Сотрудники 113 кофеен Starbucks в США устроят забастовку

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Нетаньяху и Эрдоган впервые за девять лет поговорили по телефону

Финляндия пообещала Украине рекордный по объему пакет военной помощи

В Эстонии отклонили законопроект о запрете использовать русский язык в публичном пространстве

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%

Индекс британского завтрака в октябре подскочил на 19,5%
Военная операция на Украине

В Кремле считают, что если бы США повлияли на Киев, в СВО не было бы необходимости

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

Илон Маск определился с преемником на посту главы Tesla

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ

Китай отмечает рост поставок энергоресурсов из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });