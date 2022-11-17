Microsoft считает Китай и Индию перспективными рынками для создания дата-центров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Microsoft Corp считает Азию перспективным рынком для строительства дата-центров, заявил главный исполнительный директор Сатья Наделла в интервью CNBC.

По его словам, компания планирует создавать дата-центры по всему миру, и на данный момент инвестирует по крайней мере в 11 регионов.

"Мы полностью привержены работе в азиатских странах, включая Китай", - сказал он.

Индийский рынок, по словам Наделлы, также имеет "огромные перспективы роста" для Microsoft, учитывая, что в стране существует значительный спрос на разработку новых облачных приложений. "Инновационные компании в Индии, являются они крупными конгломератами или стартапами, используют облачные технологии в сфере искусственного интеллекта, чтобы иметь возможность создавать сервисы, популярные как внутри страны, так и по всему миру", - отметил главный исполнительный директор.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Microsoft дополнительные сокращения рабочих мест в условиях замедления темпов экономического роста в мире, Наделла сказал, что ни одна отрасль не застрахована от экономических проблем, и "всем приходится управлять расходами должным образом". "Мы стремимся добиться того, чтобы наши операционные расходы и темпы роста выручки были сопоставимыми", - отметил он.

В прошлом месяце Microsoft объявила о планах сокращения менее 1% рабочих мест.

Акции компании теряют в цене 0,7% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 29%.