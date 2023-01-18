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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Microsoft планирует объявить о сокращении штата

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Microsoft Corp может объявить о новой волне увольнений в среду, пишут американские СМИ.

Компания рассматривает возможность сокращения примерно 5% штата, что будет составлять более 10 тыс. человек, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

В прошлом году Microsoft провела несколько раундов увольнений, не объявив сколько конкретно рабочих мест было ликвидировано, пишет The Wall Street Journal. Последняя волна сокращений, начавшаяся в июле, затронула менее 1% от общей численности сотрудников компании, насчитывающей свыше 200 тыс. человек, заявила тогда компания.

Финансовую отчетность за прошедший квартал Microsoft планирует опубликовать 24 января.

Котировки акций компании выросли на 0,5% по итогам основных торгов во вторник и снизились на 0,4% на дополнительных торгах. Капитализация компании за последний год упала на 22,5% (до $1,78 трлн), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 5,6%.

Microsoft
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