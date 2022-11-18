Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Международный Красный Крест посетил более 100 российских пленных на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили уже более 100 россиян в плену на территории Украины, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"На сегодняшний день более ста человек они посетили наших пленных. Они сообщают родственникам, а иногда даже передают записки, это можно, и родственники нам сообщают, что Международный Красный Крест посетил нашего, сообщил о его положении, состоянии", - сказала Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Омбудсмен добавила, что пишет обращения с просьбами о посещении с проверкой тех или иных российских пленных на Украине каждый день.

"Так что у нас есть с ними (МККК - ИФ) связь и есть от них определенная помощь", - отметила Москалькова.

МККК Украина Татьяна Москалькова Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные ударом 17 ноября нарушили переброску украинских резервов

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на "Северных потоках" были диверсией

Прокуратура Швеции подтвердила, что взрывы на "Северных потоках" были диверсией

Турция будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы

Турция будет требовать страховку у грузоотправителей нефти при проходе через свои проливы

Рябков подтвердил обсуждение с США обмена Виктора Бута

Инфляция в Японии в октябре достигла максимума с января 1991 года

Что случилось этой ночью: пятница, 18 ноября

КНДР осуществила очередной ракетный пуск

Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки

Пентагон не смог отчитаться за 60% своих активов в ходе аудиторской проверки

МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });