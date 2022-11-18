Международный Красный Крест посетил более 100 российских пленных на Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили уже более 100 россиян в плену на территории Украины, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"На сегодняшний день более ста человек они посетили наших пленных. Они сообщают родственникам, а иногда даже передают записки, это можно, и родственники нам сообщают, что Международный Красный Крест посетил нашего, сообщил о его положении, состоянии", - сказала Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Омбудсмен добавила, что пишет обращения с просьбами о посещении с проверкой тех или иных российских пленных на Украине каждый день.

"Так что у нас есть с ними (МККК - ИФ) связь и есть от них определенная помощь", - отметила Москалькова.