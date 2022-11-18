Минобороны РФ сообщило, что ВСУ казнили более 10 российских военнопленных

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что армия Украины казнила более 10 российских военнослужащих.

Речь идет о "намеренном и методичном" убийстве "прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих", говорится в сообщении Минобороны РФ.

Министерство заявило, что это "никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных".

"При этом сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Зверское убийство российских военнопленных - не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями", - заявило Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что нынешним властям Украины придется ответить за действия в отношении российских военнопленных.