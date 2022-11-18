Производители конопли в США привлекли на 64% меньше средств, чем в 2021 году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские компании, выпускающие коноплю, привлекли с начала текущего года капитал на сумму $4 млрд, что на 64% ниже прошлогоднего показателя, свидетельствуют данные Viridian Capital Advisors.

При этом количество сделок уменьшилось на 47%.

На компании, акции которых торгуются на биржах, в 2022 году пришлось 74,5% полученных инвестиций по сравнению с 79,8% годом ранее, приводит данные исследования издание MarketWatch.

Производители конопли в этом году разместили акции на сумму $1 млрд, в то время как выпуск долговых обязательств составил около $2 млрд. Первый показатель упал на 74,4%, второй - на 48,2%.

Конопля легализована в 39 штатах страны.

Акции биржевого фонда AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, отслеживающего акции производителей конопли в США, снижаются на 1% в начале торгов в пятницу. С начала текущего года фонд потерял 52% капитализации, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 опустился примерно на 17%.