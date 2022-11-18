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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В Эстонию прибыли три корабля НАТО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в пятницу в Эстонию, сообщил главный штаб Сил обороны республики.

"Мы здесь, чтобы помочь обеспечить безопасность в регионе Балтийского моря, где мы тесно сотрудничаем с Силами обороны Эстонии", - приводятся слова командующей группой коммодор Жанетт Моранг (Jeanette Morang).

В составе группы пришвартовавшихся в Старом порту Таллина кораблей НАТО – голландский фрегат, он же флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях "Ледяные ветры 22".

Это третий визит кораблей данного соединения в этом году. В последний раз они посещали Эстонию в июле этого года, а до этого – в апреле, для проведения учений по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией.

Эстония НАТО
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