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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Эстонии представили прибывшие для усиления восточного фланга НАТО РСЗО HIMARS

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Эстонии в военном городке Тапа представлены американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, прибывшие в республику в рамках сотрудничества с НАТО для усиления восточного крыла Альянса.

"HIMARS доставлены сюда как вклад США в коллективную оборону Европы. Они были размещены в Эстонии несколько недель назад", - сообщил представивший технику командующий 56-м артиллерийским командованием Вооруженных сил США в Европе и Африке генерал-майор Стивен Маранян.

Сославшись на конфиденциальность информации, он не сказал, сколько HIMARS поступило в Эстонию.

Ранее сообщалось, что Эстония получит для собственных вооруженных сил шесть РСЗО HIMARS 142. Соответствующее соглашение в декабре прошлого года заключил Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии с Агентством оборонного сотрудничества США (DSCA). Эти РСЗО должны поступить в республику в будущем году. Проект закупки стоимостью в 200 млн долларов является крупнейшим в Эстонии.

Помимо самих РСЗО Эстония получит боеприпасы, коммуникационные решения, решения для обучения, логистики и жизненного цикла. В комплект входят ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров. Установка может также использовать боеприпасы нового поколения PrSM с дальностью действия 499 километров.

Как предполагается, РСЗО HIMARS закупят также Латвия и Литва.

Эстония HIMARS НАТО
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