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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ

G7 планирует 23 ноября объявить уровень потолка цен на нефть из РФ
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Image

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" планируют в ближайшую среду сделать объявление о введении потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"G7 планирует объявить уровень потолка цен на российскую нефть в среду (23 ноября - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит о предложенной цене в преддверии встречи послов Европейского союза, запланированной на 23 ноября. Если дипломаты поддержат это предложение, план состоит в том, чтобы объявить ограничение в тот же вечер, но сроки могут измениться, отмечает агентство.

В то же время представитель одного из коалиционных правительств, знакомый с ходом переговоров, заявил, что нет уверенности в том, когда ЕС окончательно утвердит какой-либо потолок цен.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель - диапазон себестоимости добычи нефти в России до начала конфликта в Украине, но два источника агентства сказали, что он может быть выше. Цель ограничения – удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent – порядка $20-30 за баррель.

Кроме того, в последнюю неделю котировки нефти падают, и она торгуется уже ниже $90 за баррель на опасениях надвигающейся рецессии.

G7 РФ нефть
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