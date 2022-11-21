Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики банка Goldman Sachs ухудшили прогноз цен на нефть на четвертый квартал текущего года года на $10, до $100 за баррель, на фоне растущих опасений относительно состояния экономики Китая и перспектив введения потолка цен на российскую нефть.

"Рынок не зря переживает по поводу фундаментальных показателей из-за значительного числа случаев заболевания коронавирусом в Китае и отсутствия ясности по поводу внедрения потолка цен на уровне G7", - написали аналитики.

Китай сообщил о трех смертях от COVID-19 на выходных. Это первые зарегистрированные летальные случаи с мая. В ответ на это власти Пекина ужесточили карантинные меры.

"Число заболевших COVID-19 в Китае находится на апрельских максимумах, однако возможный ответ властей страны пока остается неизвестным. Мы снизили наши ожидания спроса в КНР на 1,2 млн баррелей в сутки на этот квартал, до 14 млн б/с, прогнозируя дальнейшие локдауны", - говорится в отчете.

Фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник торгуются у отметки $87 за баррель, опускаясь на 0,7%.