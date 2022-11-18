Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 9,7% до 302 млн штук
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года - до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.
"Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами", - полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.
По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.
Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%. Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи - на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.
Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.
Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):
|Компания
|III кв. 2022г.
|III кв. 2021г.
|изменение за год
|доля рынка в III кв. 2022г.
|доля в III кв. 2021г.
|Samsung
|64,0
|69,5
|-7,8 %
|21,2 %
|20,8 %
|Apple
|51,9
|51,1
|1,6 %
|17,2 %
|15,3 %
|Xiaomi
|40,5
|44,3
|-8,6 %
|13,4 %
|13,3 %
|vivo
|25,9
|33,3
|-22,1 %
|8,6 %
|10,0 %
|OPPO
|25,8
|33,2
|-22,3 %
|8,6 %
|9,9 %
|другие
|93,6
|102,7
|-8,8 %
|31,0 %
|30,7 %
|Всего
|301,9
|334,2
|-9,7 %
|100 %
|100 %