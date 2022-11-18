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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 9,7% до 302 млн штук

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года - до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.

"Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами", - полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.

Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%. Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи - на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.

Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):

Компания III кв. 2022г. III кв. 2021г. изменение за год доля рынка в III кв. 2022г. доля в III кв. 2021г.
Samsung 64,0 69,5 -7,8 % 21,2 % 20,8 %
Apple 51,9 51,1 1,6 % 17,2 % 15,3 %
Xiaomi 40,5 44,3 -8,6 % 13,4 % 13,3 %
vivo 25,9 33,3 -22,1 % 8,6 % 10,0 %
OPPO 25,8 33,2 -22,3 % 8,6 % 9,9 %
другие 93,6 102,7 -8,8 % 31,0 % 30,7 %
Всего 301,9 334,2 -9,7 % 100 % 100 %

International Data Corporation IDC
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