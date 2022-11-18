Поставки смартфонов в мире в III квартале упали на 9,7% до 302 млн штук

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в третьем квартале текущего года упали на 9,7% относительно того же периода прошлого года - до 301,9 млн штук. Об этом свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Показатель снизился по итогам пятого квартала подряд, что обусловлено ослаблением мирового спроса на фоне экономической неопределенности, говорится в сообщении.

"Большая часть снижения пришлась на развивающиеся страны, где отсутствие спроса, растущие расходы и инфляция оказали влияние на потребителей с низкими располагаемыми доходами", - полагает директор по исследованиям IDC Набила Попал.

По ее словам, ожидавшееся восстановление рынка в 2023 году, вероятно, всё же произойдет, но его сроки сдвинутся на более позднее время. При этом по итогам 2022 года ожидается более существенное падение показателей, чем предполагалось ранее, а восстановление в следующем году будет более слабым.

Южнокорейская Samsung Electronics сократила продажи в июле-сентябре на 7,8%, однако осталась лидером среди крупнейших мировых производителей с долей рынка в 21,2%. Американская Apple Inc. (SPB: AAPL) стала единственной компанией в топ-5, которая увеличила продажи - на 1,6%. В результате ее доля на глобальном рынке достигла 17,2%.

Поставки китайских Xiaomi (SPB: 1810), OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo в минувшем квартале снизились соответственно на 8,6%, 22,1% и 22,3%.

Поставки смартфонов в мире за квартал (млн штук):