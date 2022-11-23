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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Xiaomi неожиданно получила квартальный убыток на фоне спада спроса на смартфоны

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года китайский производитель электроники Xiaomi Corp. неожиданно получил чистый убыток и сократил выручку почти на 10% на фоне ослабления спроса на смартфоны в мире.

Чистый убыток компании в отчетном квартале составил 1,47 млрд юаней ($206,8 млн) против чистой прибыли в 788,6 млн юаней годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагал чистую прибыль в размере 1,85 млрд юаней.

Xiaomi объяснила получение убытка списаниями в размере около 3 млрд юаней, связанными с потерями по инвестициям.

Выручка Xiaomi сократилась до 70,47 млрд юаней с 78,06 млрд юаней при прогнозе экспертов на уровне 70,16 млрд юаней.

Выручка от продаж смартфонов упала до 42,51 млрд юаней с 47,82 млрд юаней.

Выручка в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале снизилась на 9% - до 19,06 млрд юаней. Доходы от интернет-услуг Xiaomi опустились на 3,7%, достигнув 7,07 млрд юаней.

С начала года рыночная капитализация Xiaomi упала на 48,2% - до 249,54 млрд гонконгских долларов ($31,93 млрд).

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Ее продукция представлена более чем в 100 странах.

Xiaomi Китай
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