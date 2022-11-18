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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

США ввели санкции против граждан РФ, Белоруссии и компаний из Гватемалы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против гражданина России, гражданки Белоруссии и трех компаний из горнодобывающего сектора Гватемалы на основании "акта Магнитского", вводящего санкции в отношении лиц, которых считают виновными в нарушении прав человека и коррупции, говорится в заявлении ведомства.

Санкции вводятся против россиянина Дмитрия Кудрякова и гражданки Белоруссии Ирины Литвинюк "за их участие в эксплуатации горнодобывающего сектора Гватемалы".

Кроме того, в черный список внесли три компании – Compania Guatemalteca de Niquel, Compania Procesadora de Niquel и Mayaniquel, которые считаются связанными с Кудряковым и Литвинюк. Минфин США утверждает, что они являются дочерними организациями российской компании Solway Investment Group, а это предприятие "эксплуатирует гватемальские рудники с 2011 года".

Американское министерство считает, что Кудряков и Литвинюк в течение нескольких лет "совершали коррупционные деяния" в поддержку интересов российских горнодобывающих компаний.

США РФ Дмитрий Кудряков Ирина Литвинюк Гватемала
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