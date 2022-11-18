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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Freeport LNG запланировала возобновить производство СПГ в середине декабря

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Компания Freeport LNG, оперирующая одноименным СПГ-заводом в США, по состоянию на 14 ноября примерно на 90% завершила работы по реконструкции после пожара, необходимые для начала эксплуатации, включая использование всех трех линий сжижения, двух резервуаров для хранения СПГ и одного причала. Все работы должны быть завершены к концу ноября, сообщил оператор.

План предлагаемых восстановительных работ для безопасного возобновления первоначальных операций был представлен в соответствующие регулирующие органы для рассмотрения и утверждения. Если Freeport LNG будет соответствовать нормативным требованиям, он сможет начать производство на объекте в середине декабря.

Ожидается, что в январе 2023 года будет достигнута производительность на уровне примерно 2 млрд кубических футов в день (14,4 млн т в год - ИФ). Ожидается, что максимальное производство с использованием обоих причалов начнется в марте 2023 года.

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.

Мощность Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.

Freeport LNG США
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