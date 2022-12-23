Ремонт сгоревшего СПГ-завода Freeport LNG продлят до середины января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Компания Freeport LNG, оператор одноименного СПГ-завода в США, в очередной раз отложила срок перезапуска предприятия после пожара.

В ноябре компания сообщала, что возобновит производство в середине декабря. Теперь она предупредила, что "не планирует начинать первоначальный перезапуск своего завода по сжижению до второй половины января 2023 года".

Также Freeport LNG информировала, что "работы по реконструкции, необходимые для начала эксплуатации, в основном завершены, и компания представляет ответы на последние оставшиеся вопросы, включенные в запрос данных Федеральной комиссии по регулированию энергетики".

Пожар на заводе произошел 8 июня. В результате избыточного давления на трубопроводе сжиженного природного газа от резервуара до морского терминала отгрузки произошла утечка СПГ и его воспламенение.

Мощность Freeport LNG составляет 15 млн тонн СПГ в год.