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Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесен на 22 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) перенесен с 21 на 22 ноября, сообщил в пятницу руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Мы планируем запуск 22 (ноября - ИФ) в 15:54 по времени Восточного побережья США (в 23:54 по Москве)", - сказал Монтальбано в ходе брифинга, посвященного 26-й миссии "грузовика".

По данным, опубликованным на сайте NASA, "грузовик" пристыкуется в автоматическом режиме к переднему порту модуля Harmony 23 ноября в 05:57 по времени Восточного побережья США (в 13:57 по Москве).

По словам директора миссий корабля Dragon компании SpaceX Сары Уолкер, причиной переноса стала утечка в системе терморегулировании, для устранения которой потребуется дополнительное время.

Cargo Dragon доставит на МКС около 3,5 тонны различных грузов, в том числе, припасы для действующего экипажа, оборудование, топливо, материалы для проведения научных исследований, а также пару новых солнечных батарей iROSA, которые будут установлены астронавтами в ходе двух следующих выходов в открытый космос 29 ноября и 3 декабря.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.

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