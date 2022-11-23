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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

SpaceX перенесла запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС из-за непогоды

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями готовившийся во вторник запуск многоразового грузового космического корабль Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) отменен, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX теперь планируется осуществить 26 или 27 ноября с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Cargo Dragon должен доставить на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это будет уже шестой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС примерно около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon МКС SpaceX
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