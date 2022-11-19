Четыре судна доставят украинское продовольствие в Италию, Испанию, Ливию и Иорданию

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу вышли четыре сухогруза с кукурузой, ячменем и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 58 735 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Nord Stark доставит в Испанию 30 тыс. тонн кукурузы, судно Plevne перевезет в Италию 6 905 тонн подсолнечного масла.

Кроме того, сухогруз Ganosaya переправит в Ливию 12,2 тыс. тонн кукурузы и 4,4 тыс. тонн ячменя. Сухогруз Ghada A отправился в Иорданию с 5 230 тоннами ячменя.

В украинские порты направляется один сухогруз, который 18 ноября прошел по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ также сообщает, что 71 судно ожидает разрешения на заход в порты Украины, а также 26 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 18 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 244 963 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 948 судов: 473 на прибытие в украинские порты и 475 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.