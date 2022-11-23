Сухогруз с кукурузой отправился из порта Одессы в Испанию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Из украинского порта во вторник вышло одно судно с 50 тысячами тонн кукурузы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"22 ноября торговое судно Eider S покинуло порт Одессы, оно перевозит в порты Испании в общей сложности 50 тысяч тонн кукурузы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в украинские порты направляются два судна, которые во вторник прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 78 судов, способных экспортировать около 1,8 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 32 груженых сухогруза готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 22 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 727 136 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 966 судов: 479 на прибытие в украинские порты и 487 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.