Запорожская АЭС подверглась артудару ВСУ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Украинские военные нанесли в субботу массированный артиллерийский удар по АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"С 17:15 до 17:41 мск было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих территориях. Шесть прилетов было в брызгальный бассейн - это система охлаждения. Два - в квадрат сухого хранилища ядерных отходов. И еще три прилета - в район КПП-2", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что таких обстрелов АЭС не было с конца сентября.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства.