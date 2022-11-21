Сильное землетрясение зафиксировано близ Джакарты в Индонезии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Ява, сообщает в понедельник Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур, расположенного неподалеку от столицы страны Джакарты.

В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН в свою очередь сообщили, что магнитуда подземных толчков составила 5,5. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 9:21 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в 7 км западнее города Чианджур.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".