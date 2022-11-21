Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 14 человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява погибли как минимум 14 человек, пострадали 17, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что в результате землетрясения пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие государственные объекты. В агентстве отметили, что число жертв может возрасти.

Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.

AP отмечает, что в Индонезии часто происходят подземные толчки, однако они редко ощущаются в столице страны - городе Джакарта.

В этот раз в столице раскачивались многоэтажные здания, некоторые жильцы были эвакуированы.

Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

В китайском Гуанчжоу из-за COVID-19 ввели локдаун в крупнейшем районе

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Европа пытается экономить газ из хранилищ на фоне возвращения погоды к многолетней норме

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Токаев одерживает победу на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 ноября

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов

Что произошло за день: воскресенье, 20 ноября

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Силуанов заявил, что резолюция ООН о выплатах Украине не повлечет реальных последствий

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Участники встречи ООН по климату остались недовольны текстом итоговой декларации

Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана

Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Трампу восстановили аккаунт в Twitter
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });