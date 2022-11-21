Finnair сократит почти 150 сотрудников из-за запрета полетов над РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Финская авиакомпания Finnair Oyj сократит почти 150 сотрудников из-за запрета на полеты над территорией России.

"Из-за сильных изменений в операционной среде Finnair, вызванных закрытием авиапространства над РФ, авиакомпания сократит 90 рабочих мест в Финляндии", - говорится в сообщении авиаперевозчика, опубликованном в понедельник.

За пределами Финляндии Finnair планирует уволить еще порядка 57 работников. Процесс сокращения, как ожидается, завершится к концу февраля 2023 года.

В то же время Finnair отметила, что она в будущем намерена предложить некоторым потерявшим работу сотрудникам новые позиции в компании.

Основная стратегия финского авиаперевозчика заключалась в организации рейсов, соединяющих Европу и Азию, через территорию России. Однако Россия в конце февраля закрыла свое воздушное пространство для западных авиакомпаний в ответ на аналогичные действия Запада на фоне событий на Украине. В результате Finnair пришлось перестраивать маршруты, а полеты между Европой и Азией стали более длительными и менее рентабельными.

Общий штат сотрудников Finnair по всему миру насчитывает порядка 5,3 тыс. человек.

Акции авиакомпании падают на 4,2% на торгах в Хельсинки в понедельник.