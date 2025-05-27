Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания

Фото: Imago/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Закрытие российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний поставило национального авиаперевозчика Финляндии Finnair на грань выживания, сообщают финские СМИ.

"Бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией. Однако теперь она лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять пассажиров в Азию быстрее", - пояснил эксперт по гражданской авиации Свен Кукемельк.

Проблемы авиакомпании, которая долгое время была гордостью нации, в последние годы становятся всё заметнее, но активные разговоры о ее продаже пока не ведутся, отмечают СМИ.

Так, из-за закрытия российского неба простаивают несколько дальнемагистральных самолетов, в замене нуждаются и ближнемагистральные самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Поскольку РФ не планирует открывать свое воздушное пространство для европейских перевозчиков, бюджет компании находится в критическом положении, так что Finnair придется значительно сокращать свой авиапарк, пишут СМИ.

На данный момент перевозчик работает с нулевой прибылью. Общая сумма кредитов в четыре раза превышает его стоимость.

По мнению эксперта, спасти ситуацию может правительство - путем вливания дополнительных средств. Государству принадлежит немногим более половины акций компании, а остальные котируются на фондовой бирже.

Однако эксперт не верит, что в ситуации, когда Финляндия резко увеличивает оборонные расходы, "найдется свободный миллиард, чтобы сначала вывести Finnair с биржи, а затем инвестировать" в неё.



