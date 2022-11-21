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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Япония оснастила системами противоракетной обороны Aegis еще два эсминца

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Японские военные после серии успешных испытаний смогли увеличить количество эсминцев с системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), стоящих на вооружении Японии, с шести до восьми, сообщает в понедельник Kyodo.

Речь идет об эсминцах "Мая" и "Хагуро", которых приняли на вооружение соответственно в 2020 и 2021 годах. По информации морских Сил самообороны Японии, эсминцы в ходе двух отдельных испытаний смогли перехватить цели, изображающие баллистические ракеты и запущенные с Гавайских островов.

В частности, эсминец "Мая" ранее поразил цель зенитной управляемой ракетой SM-3 Block 2A – новейшей версией семейства американских ракет Standard. Эсминец "Хагуро" в свою очередь использовал предыдущую версию ракеты – SM-3 Block 1A.

Кроме того, в понедельник оба эсминца участвовали в еще одном испытании, в ходе которого "Мая" засек цель, имитирующую ракету, а "Хагуро" сбил ее.

В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis. Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать зенитные ракетные комплексы Patriot ("Пэтриот").

Япония Aegis Иджис
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