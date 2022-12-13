Премьер Японии ищет средства на увеличение оборонных расходов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии должны найти способы профинансировать планируемый рост оборонных расходов, это обязанность руководства страны, заявил во вторник японский премьер Фумио Кисида.

"Мы обязаны рассмотреть вопрос, какие источники финансирования, заслуживающие доверие, у нас есть. Это долг людей нашего времени - взять на себя тяжелый груз ответственности и предпринять нужные меры", - приводит Kyodo его слова со встречи представителей правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП).

При этом агентство отмечает, что ранее план Кисиды повысить налоги для финансирования будущих оборонных расходов встретил возражения со стороны членов правительства Японии и ЛДП. Так, с критикой плана премьера выступала министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Министр промышленности и торговли Ясутоси Нисимура отмечал, что рост налогов окажет негативное воздействие на инвестиционный климат и рост заработной платы.

Ранее стало известно, что Токио планирует за следующие пять лет нарастить оборонные расходы в два раза. Японские СМИ отмечали, что Кисида отдал распоряжение Минобороны и Минфину увеличить к 2027 году соответствующие затраты до отметки в 2% от ВВП.

При этом Кисида заявлял, что каждый год Японии придется направлять на нужды обороны дополнительно около $29 млрд. Около четверти этой суммы планируется покрыть за счет роста налогов, остальную часть - за счет реформ государственных расходов и других источников.

Всего, с учетом увеличения оборонного бюджета, Японии может потратить на военные нужды примерно $312 млрд в период по 2027 финансовый год включительно.

Между тем правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" изучает способы обеспечить средствами выполнение этих планов до того, как правительство составит проект бюджета на следующий финансовый год. В частности, появлялись идеи повысить налоги на прибыль организаций и на табачные изделия.

Однако, напоминает агентство, финансовая ситуация в Японии - худшая среди развитых стран, а размер долга более чем в два раза превосходит размер японской экономики.