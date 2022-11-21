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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши в понедельник отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на "Газпром" и пять европейских компаний - участников проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Регулятор UOKiK, сообщивший об этом решении суда, заявил, что обжалует это решение после изучения полного текста. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в Варшаве; а затем – в Верховном суде.

Суд отметил, что совместное предприятие так и не было создано, и оценка последствий для экономики, а также попытки участников проекта обойти законодательство выходит за рамки ответственности UOKiK, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2020 году UOKiK завершил двухлетнее расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой, по сути антимонопольного законодательства республики Польша, концентрацию бизнеса, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов.

UOKiK наложил на партнеров максимальный штраф – в размере 10% выручки: $7,755 млрд на "Газпром", Engie Energy – $14,8 млн, Uniper – $8 млн, OMV – $23,4 млн, Wintershall Dea – $8 млн.

Польша UOKiK Газпром Северный поток 2 СП-2
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