Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за отскоком нефти после падения накануне, а также благодаря позитивным корпоративным новостям по "Газпрому", в то время как внешние фондовые площади подают смешанные сигналы. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,4-0,5% во главе с расписками TCS Group - компания во вторник проведет годовое собрание акционеров.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2176,23 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1126,67 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 60,84 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,8%), акции "Роснефти" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), Polymetal (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,7% "префы"), "ММК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Вечером в понедельник стало известно, что суд по защите конкуренции и прав потребителей Польши отменил решение польского антимонопольного регулятора о наложении штрафов на "Газпром" и пять европейских компаний - участников проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Регулятор UOKiK, сообщивший об этом решении суда, заявил, что обжалует это решение после изучения полного текста. Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде в Варшаве; а затем - в Верховном суде.

В 2020 году UOKiK завершил двухлетнее расследование, по итогам которого объявил, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными финансовыми инвесторами для целей финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой по сути антимонопольного законодательства республики Польша, концентрацию бизнеса, в связи чем, по мнению польских чиновников, требовалась подача уведомления в UOKiK. Антимонопольный орган Польши оштрафовал "Газпром" и западных финансовых инвесторов (UOKiK наложил на партнеров максимальный штраф - в размере 10% выручки: $7,755 млрд на "Газпром", Engie Energy - $14,8 млн, Uniper - $8 млн, OMV - $23,4 млн, Wintershall Dea - $8 млн).

Подешевели утром во вторник акции "МТС" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после серьезной просадки на нефтяном рынке котировки восстановились, что способствует стабилизации рынка акций РФ. Краткосрочно индекс МосБиржи может консолидироваться на текущих уровнях. Для США текущая неделя праздничная, поэтому событий немного. Однако американская экономика по-прежнему движется в сторону рецессии, а ФРС продолжает повышать ключевую ставку. На таком фоне фондовым индексам сложно расти, поэтому глобально "медвежий" тренд сохраняется.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи может попытаться вернуться к 2200 пунктам ввиду стабилизации внешнего фона.

Развитие вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае заставляют опасаться введения более жестких карантинных ограничений, способных ослабить экономическую активность в КНР, и так невысокую, что угрожает как внутрикитайскому спросу на сырье, так и стабильности китайских поставок.

Во вторник конъюнктура мировых рынков близка к нейтральной, стабилизировалась нефть, однако заметного улучшения ситуации на глобальных рынках пока не ожидается. Сдерживающими факторами выступят неопределенность относительно карантинов в КНР и обилие экономических новостей в среду (PMI по Европе и США, большой блок информации по США) и снижение торговой активности ввиду Дня благодарения (четверг) в Америке.

Индекс МосБиржи во вторник может попробовать подрасти и вернуться в район отметки 2200 пунктов благодаря улучшению внешнего фона и стабилизации ситуации на рынке нефти. Спросом будут пользоваться депозитарные расписки, а также акции сырьевых компаний, полагает Локтюхов.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что сильные триггеры для продолжения нисходящей коррекции рынка акций РФ отсутствуют и в конце недели индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2200-2250 пунктов.

Экспорт нефти сократился на западном направлении. По информации СМИ, экспорт из России в страны Северной Европы снизился на 1,2 млн б/с. При этом поставки в Азию выросли почти на 2,5 млн б/с. Введение "потолка цен" на нефть из России в текущих условиях, вероятнее всего, не окажет заметного влияния на рынок. В то же время опасения снижения спроса из-за борьбы с COVID-19 в Китае будут слабеть. Как следствие, цена на нефть в конце месяца вернется в коридор $90-95 за баррель, полагает Ващенко.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq на фоне беспокойства инвесторов из-за ситуации в экономике Китая. В минувшие выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий COVID-19, сообщил Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, согласно Associated Press.

Инвесторы ожидают, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер по борьбе с распространением COVID-19, что может вызвать экономический спад, усложнит ситуацию в цепочках поставок для многих американских компаний и снизит спрос на энергоресурсы.

Активность торгов на неделе сократится, что связано с дополнительным выходным в четверг по случаю Дня благодарения и с "Черной пятницей", когда традиционно активность инвесторов опускается, отмечает MarketWatch.

Рынок также ждет публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которая состоится в среду.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне понедельника).

Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае, где власти страны начали расширять ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей, во множестве городов.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после волатильной сессии накануне, когда котировки Brent локально падали более чем на 5%.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $87,4 за баррель (-0,1% и -0,2% в понедельник), январская цена WTI - $79,89 за баррель (-0,2% и -0,1% накануне).

Падению рынка в понедельник способствовала информация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ изучают возможность увеличения квоты на добычу нефти в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) на заседании 4 декабря (на этих новостях цена Brent локально падала в район $82,3 за баррель).

Эр-Рияд, однако, опроверг это сообщение, заявив, что, напротив, не исключает снижения производства для балансировки спроса и предложения. Вслед за этим цены на нефть пошли вверх, резко сократив падение к концу сессии.

"Текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры для ее снижения, мы всегда готовы вмешаться", - привело слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана саудовское государственное агентство SPA.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в твиттере, что его страна также не ведет никаких переговоров об изменении нынешних договоренностей по квотам, которые действуют до конца 2023 года.

Тем временем, вице-премьер правительства РФ Александр Новак напомнил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединятся к механизму "ценового потолка", возможно, для этого придется сократить добычу.

"Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем", - сообщил Новак.