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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР США задержали в Таллинне предпринимателей, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании $575 млн.

Как сообщила в понедельник пресс-служба эстонского Департамента полиции и погранохраны, 20 ноября, в ходе совместной операции в Таллинне были задержаны граждане Эстонии 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин.

Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег, потерпевшим был причинен ущерб на сумму $575 млн.

Иск был передан расширенной коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после ареста подозреваемых.

Предположительно, Потапенко и Турыгин призывали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare и побуждали инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивной организацией и не выплачивал обещанные дивиденды. Преступные доходы отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость и роскошные автомобили.

"По нашим данным, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых", - заявил руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Эстонии Оскар Гросс.

Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

США ходатайствуют об аресте подозреваемых на время следствия и их выдаче.

Эстония США Сергей Потапенко Иван Турыгин
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