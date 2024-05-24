Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Эстония выдаст США двух подозреваемых в кибермошенничестве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Государственный суд Эстонии отклонил кассационные жалобы граждан республики Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, подозреваемых в кибермошенничестве и отмывании денег, на решение об их экстрадиции в США, сообщает Postimees. Решение Таллиннского окружного суда от 22 апреля об экстрадиции вступило в силу.

22 апреля суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, Потапенко и Турыгин могут быть экстрадированы в США. 11 марта это решение подтвердил Таллиннский административный суд.

Подозреваемые же считают, что нормы экстрадиции противоречат Конституции, поскольку разделение полномочий неясно, и слишком короткие сроки не гарантируют экстрадированному лицу возможности эффективно защитить себя.

Окружной суд отметил, что, согласно мотивам распоряжения об экстрадиции, нет оснований сомневаться в наличии у США интереса, возможностей и достаточных ресурсов для рассмотрения уголовного дела в США. Эстония не имеет равноценного интереса и ресурсов для рассмотрения такого уголовного дела.

Суд согласился с выводом правительства Эстонии о том, что, хотя экстрадиция заявителей довольно сильно нарушает ряд важных фундаментальных прав, это все же умеренная мера, учитывая важность преследуемой цели.

Окружной суд согласился с выводом административного суда о том, что, согласно доказательствам, собранным ответчиком, законодательство, регулирующее деятельность Федерального бюро тюрем, обеспечивает условия содержания, которые в целом отвечают требованию достойного обращения.

Ранее сообщалось, что Потапенко и Турыгина подозреваются в криптомошенничестве и отмывании $575 млн.

США Эстония Иван Турыгин Сергей Потапенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия отозвала посла из Армении для консультаций

Россия отозвала посла из Армении для консультаций
Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

Иранские эксперты не нашли признаков нападения на вертолет Раиси

Лавров заявил, что Украина уже наносит по России удары западным оружием

Обострение палестино-израильского конфликта

В секторе Газа обнаружили тела трех жертв октябрьской атаки ХАМАС на Израиль

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Заседание ОПЕК и министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июня в онлайн-формате

Инфляция в Японии в апреле замедлилась до 2,5%

Инфляция в Японии в апреле замедлилась до 2,5%

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе
Обострение палестино-израильского конфликта

Директор ЦРУ отправится в Европу для возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС

Директор ЦРУ отправится в Европу для возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС

В Черногории начались протесты из-за поддержки резолюции ООН о геноциде в Сребренице

В Черногории начались протесты из-за поддержки резолюции ООН о геноциде в Сребренице
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });