Эстония выдаст США двух подозреваемых в кибермошенничестве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Государственный суд Эстонии отклонил кассационные жалобы граждан республики Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, подозреваемых в кибермошенничестве и отмывании денег, на решение об их экстрадиции в США, сообщает Postimees. Решение Таллиннского окружного суда от 22 апреля об экстрадиции вступило в силу.

22 апреля суд постановил, что оснований для отмены постановления правительства от 25 января нет, Потапенко и Турыгин могут быть экстрадированы в США. 11 марта это решение подтвердил Таллиннский административный суд.

Подозреваемые же считают, что нормы экстрадиции противоречат Конституции, поскольку разделение полномочий неясно, и слишком короткие сроки не гарантируют экстрадированному лицу возможности эффективно защитить себя.

Окружной суд отметил, что, согласно мотивам распоряжения об экстрадиции, нет оснований сомневаться в наличии у США интереса, возможностей и достаточных ресурсов для рассмотрения уголовного дела в США. Эстония не имеет равноценного интереса и ресурсов для рассмотрения такого уголовного дела.

Суд согласился с выводом правительства Эстонии о том, что, хотя экстрадиция заявителей довольно сильно нарушает ряд важных фундаментальных прав, это все же умеренная мера, учитывая важность преследуемой цели.

Окружной суд согласился с выводом административного суда о том, что, согласно доказательствам, собранным ответчиком, законодательство, регулирующее деятельность Федерального бюро тюрем, обеспечивает условия содержания, которые в целом отвечают требованию достойного обращения.

Ранее сообщалось, что Потапенко и Турыгина подозреваются в криптомошенничестве и отмывании $575 млн.