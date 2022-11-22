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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

США создали командование космических сил в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Космические силы США создают новое командование в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских ВС (INDOPACOM).

В сообщении, опубликованном в аккаунте INDOPACOM в твиттере, отмечается, что Индо-Тихоокеанское командование космических сил США начнет работу во вторник.

Ожидается, что новое командование поможет улучшить возможности США по обнаружению и перехвату баллистических ракет, исходящих из стран региона.

Космические силы США были созданы в декабре 2019 года с миссией "защищать интересы США в космосе", а также "проводить космические операции".

Среди угроз, связанных с космосом, назывались межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и гиперзвуковые ракеты.

Ранее в ходе заседания СБ ООН постпред США в организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Северная Корея в этом году провела рекордные 63 испытания баллистических ракет, включая восемь испытаний МБР.

Пхеньян также утверждал, что в январе провел успешные испытательные пуски гиперзвуковых ракет.

США
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