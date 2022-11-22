В РФ опровергли информацию об ударах Сирии по Идлибу при поддержке российской авиации

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев опроверг сообщения западных СМИ о нанесении Сирией ударов по Идлибу при поддержке российской авиации.

"Поток лживой информации в СМИ Запада, которые говорят о том, что ВС Сирии при поддержке российской авиации нанесли ряд неизбирательных ударов по территории Идлиба. Это лживая информация", - сказал Лаврентьев журналистам в Астане.

"Все удары наносятся только после троекратной перепроверки целей, наносятся по штабам боевиков в целях предотвращения дальнейших провокационных действий деструктивных элементов", - подчеркнул он.

"Не могу не сказать о той деструктивной роли, которую сейчас играет так называемый "коллективный Запад". Он пытается использовать сирийское досье как один из фронтов противостояния с Россией", - подытожил спецпредставитель российского президента.