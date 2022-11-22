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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

CENTCOM заявил, что удар Турции по позициям курдов в Сирии не угрожал ВС США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Удар ВС Турции по базе курдских формирований на севере Сирии не угрожал безопасности находящихся в регионе американских военных, заявили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Там уточнили, что американские войска располагались минимум в 20 - 30 км от мест, которые обстреливала Турция.

Ранее региональные СМИ сообщали, что Турция нанесла удар по базе на северо-востоке Сирии, которую использовали как отряды сирийских курдов, так и международная коалиция во главе с США.

На выходных самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря об ударах турецких военных по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии и Ираке, заявил, что устранит исходящую от них "террористическую угрозу".

"Линия безопасности должна быть отодвинута на должное расстояние от границы", - сказал президент, подчеркнув, что сухопутная операция может начаться "скоро, с помощью Всевышнего".

В прошлом ВС Турции уже проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии. Анкара считает такие формирования террористическими и стремится создать пограничную буферную зону, в которой не будет бойцов-курдов.

CENTCOM США Турция Сирия Кобани Реджеп Тайип Эрдоган
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