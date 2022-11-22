Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Иран заявил о начале производства обогащенного до 60% урана в Фордо

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила о старте производства обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Фордо в ответ на критикующую Тегеран резолюцию МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство "Мехр".

По данным ОАЭИ, производство обогащенного до 60% урана ранее в Фордо не проводилось. При этом производство такого урана продолжается на объекте в Натанзе, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах. В МИД Ирана раскритиковали резолюцию, назвав ее "нелогичной и деструктивной" мерой. Тегеран предупредил западные страны о последствиях такого шага.

По данным МАГАТЭ, в сентябре у Ирана было накоплено 55,6 кг обогащенного до 60% урана. Запасы высокообогащенного урана в Иране за три месяца выросли на 29%, и Тегеран продолжает закладывать основу для значительного расширения своих мощностей по производству ядерного топлива.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.

Иран МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250 человек

Пандемия коронавируса

В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

ЦИК объявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Что случилось этой ночью: вторник, 22 ноября

Военная операция на Украине

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Почти 40 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Военная операция на Украине

МАГАТЭ не выявило непосредственных ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });