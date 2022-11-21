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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В МИД Ирана пригрозили Западу последствиями из-за резолюции МАГАТЭ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана раскритиковали резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), призывающую Тегеран сотрудничать в рамках расследования вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах, назвав ее "нелогичной и деструктивной" мерой, сообщает "Пресс-ТВ".

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, Тегеран предупредил западные страны о последствиях такого шага.

"Резолюцию одобрили несмотря на то, что Иран проводит самую прозрачную мирную ядерную программу в мире, если сравнивать с другими странами, которые находятся под наблюдением МАГАТЭ", - указал он.

Канани добавил, что резолюцию продвигали США и три европейские страны, чтобы "увеличить давление на Иран".

"Но Иран будет продолжать осуществлять свою мирную ядерную программу пропорционально своим потребностям и в соответствии со своими правами и обязательствами в рамках международных договоров", - отметил представитель МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.

Иран МАГАТЭ
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