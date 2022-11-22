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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Warner Music увеличила чистую прибыль в IV финквартале в 5,3 раза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Одна из ведущих звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль в 5,3 раза, при этом показатель в расчете на акцию превысил ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, подскочила до $148 млн с $28 млн за аналогичный период годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 28 центов с 5 центов годом ранее.

Квартальная выручка Warner Music выросла на 8,7% и составила $1,5 млрд по сравнению с $1,38 млрд годом ранее, при этом выручка от стриминга увеличилась на 3,5%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на акцию на уровне 19 центов при выручке в $1,40 млрд.

Выручка звукозаписывающего бизнеса увеличилась на 6% и составила $1,24 млрд, в сегменте публикации музыкальных произведений показатель подскочил на 24% – до $254 млн.

Акции Warner Music дорожают на 5,3% на предварительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала года снизилась на 37,5% - до $14,1 млрд.

Warner Music
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